Versuchter Blitzeinbruch mit Auto in Luxusladen am Ku'damm

Berlin - Einbrecher haben in Berlin-Charlottenburg versucht, mit einem Auto ein Luxusgeschäft am Ku'damm aufzubrechen. Die Tat in der Nacht zu Dienstag scheiterte aber, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der versuchte Blitzeinbruch geschah um 3.27 Uhr. Dabei fuhren ein oder mehrere Täter mit dem Auto rückwärts gegen die Schaufensterscheibe, um in das Geschäft einzudringen. Die Scheibe wurde beschädigt und ein Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten dann vermutlich zu Fuß und ließen das Auto zurück.