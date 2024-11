In Merseburg hat die Polizei einen Mann festgenommen, der für einen Brand in der Kirche am Neumarkt verantwortlich sein soll. (Archivbild)

Merseburg - In Merseburg (Saalekreis) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der für einen Brand in der Kirche am Neumarkt verantwortlich sein soll. Im Bereich der Toiletten habe am Donnerstag ein unbekannter Kunststoffgegenstand gebrannt, teilte die Polizei mit. Das Feuer konnte aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden, der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.