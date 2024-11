Berlin - Bei einem Einsatz gegen illegales Glücksspiel und für Jugend- und Nichtraucherschutz in Berlin-Reinickendorf sind zahlreiche Verstöße aufgefallen. Darunter waren nach Angaben des Bezirks fehlender Tüv für Glücksspielautomaten in Kneipen oder Imbissen, zu viele Automaten in einem Raum und verbotenes Rauchen. Dazu kamen Nichtbeachtung der Gewerbe- und der Preisangabenverordnung und Verunreinigungen des öffentlichen Straßenlandes. Die Kontrollen des Ordnungsamtes des Bezirks fanden bereits in der vergangenen Woche zusammen mit dem Landeskriminalamt der Polizei und Finanzbehörden statt. Weitere Einsätze seien geplant.