Magdeburg - Nach dem Ferienende in Sachsen-Anhalt will die Polizei verstärkt den Verkehr kontrollieren. In einer Aktionswoche sind zwischen dem 5. und 11. August nach Angaben des Innenministeriums Schwerpunktaktionen geplant. Ziel der Kontrollen ist es, für mehr Sicherheit zu sorgen. Schon in den vergangenen Monaten war immer wieder über mehrere Tage verstärkt kontrolliert worden. Besonderes Augenmerk legen die Beamten der Landespolizei dabei auf Ablenkung im Straßenverkehr, zu hohe Geschwindigkeiten oder technische Mängel an Fahrzeugen. Für Oktober und November sind weitere Aktionswochen geplant.