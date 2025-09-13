Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin gibt es weiter Verzögerungen. Grund ist der Brand eines Sicherungskastens - aber was ist die Ursache für das Feuer?

Lehrte/Berlin - Auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin müssen Bahnfahrer weiter mit Verspätungen rechnen. Grund sind die Auswirkungen eines Brandes in einem Sicherungskasten eines Stellwerks in der Region Hannover vom frühen Samstag. „Es wird alles versucht, damit die Kunden so wenige Einschränkungen wie möglich haben“, sagte eine Bahnsprecherin am Samstagabend. Bis in den Sonntag hinein sei aber mit Verzögerungen und Umleitungen auf der hoch frequentierten Strecke zwischen Hannover und Berlin zu rechnen. Reisende sollten sich über mögliche Verspätungen informieren.

Brandursache unklar - Bahn spricht von „Vandalismus“

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Bahn sprach auf ihrer Internetseite am späten Samstagabend von „Vandalismusschäden“. Die Polizei hingegen erklärte in der Nacht zum Sonntag auf Anfrage, es gebe bislang keine Erkenntnisse zur Brandursache. Es werde weiter untersucht, ob ein technischer Defekt der Grund für das Feuer gewesen sei oder Brandstiftung. Ermittler hätten das Gerät abgebaut und mitgenommen. Mit einem Ergebnis der Untersuchungen rechnet die Polizei in den kommenden Tagen.

Im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin sind viele Züge betroffen. Die ICE- und IC-Züge von Hannover in Richtung Berlin würden umgeleitet und verspäteten sich um etwa 25 Minuten, hieß es in der Mitteilung der Bahn. „Züge von Berlin in Richtung Hannover verkehren größtenteils auf dem regulären Laufweg und verspäten sich nur gering.“ Einige Züge in beiden Richtungen müssten entfallen. Die IC-Züge zwischen Hannover und Magdeburg würden teilweise umgeleitet und verspäteten sich dadurch um etwa 25 Minuten.

Vorfälle in Nordrhein-Westfalen im Sommer

Wiederholt hatte es Zwischenfälle an Bahnstrecken gegeben - mit zum Teil erheblichen Auswirkungen: In Nordrhein-Westfalen wurden Ende Juli zwei Brandsätze auf der Bahnstrecke Düsseldorf-Duisburg gezündet. Dabei wurden Kabel für die Steuerung von Weichen und Signalen zerstört. Damals war der Fern- und Regionalverkehr erheblich gestört. Ende August rief auch ein Feuer an einem Gleisbereich bei Wuppertal-Oberbarmen den Staatsschutz auf den Plan. Es konnte schnell gelöscht werden.