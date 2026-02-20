Im April soll Braunschweig zum Treffpunkt von „Reichsbürgern“ werden. Wie viele Teilnehmer kommen, ist schwer abzuschätzen. Für eine Prognose verweist die Polizei auf frühere Versammlungen.

So sah es beim bundesweiten Treffen der Reichsbürgerszene in Weimar im Oktober 2025 aus. Für April ist eine Versammlung in Braunschweig geplant. (Archivbild)

Braunschweig - Eine größere Versammlung mit sogenannten Reichsbürgern ist für den April im niedersächsischen Braunschweig geplant. Das Treffen sei von einer Privatperson für den 18. April angemeldet worden, teilte die Polizei Braunschweig auf Anfrage mit. Die Teilnehmerschaft werde sich aus dem Personenkreis der „Reichsbürger“ frequentieren, sagte ein Polizeisprecher.

Über das Vorhaben hatte zuvor die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet. Laut Polizei ist an dem Samstag in der Zeit von etwa 12.00 bis 20.00 Uhr eine Kundgebung mit Aufzug im Zentrum geplant. Angemeldetes Thema der Versammlung ist laut Polizei: „Das 8. Große Treffen der Bundesstaaten – Frieden, Freiheit, Souveränität, Heimath und Weltfrieden“.

Eine zu erwartende Teilnehmerzahl lasse sich noch nicht prognostizieren, sagte der Polizeisprecher. Bei vergangenen Veranstaltungen in anderen Städten nahmen ihm zufolge jeweils mehrere hundert Personen teil. Im Juli 2025 hatten sich etwa in Karlsruhe nach damaligen Polizeiangaben 300 bis 350 Teilnehmer auf dem Schlossplatz zu einer Kundgebung von „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ versammelt.

Die Stadt kündigte an, dass die Versammlungsbehörde in den nächsten Wochen Kontakt zum Anmelder suchen werde, um das rechtlich vorgesehene und übliche Kooperationsgespräch zu führen.

Die Szene der „Reichsbürger“ ist vielfältig. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Sie akzeptieren die Grenzen der Bundesrepublik nicht und möchten stattdessen das Deutsche Reich zurück haben. Sich herrschenden Gesetzen zu unterwerfen oder Steuern zu zahlen, lehnen sie ab.