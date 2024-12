Die Feuerwehr muss nach Neukölln ausrücken. Diesmal ging es in die Niemetzstraße.

Verpuffung in Neukölln - ein Verletzter

In Neukölln gab es einen Verletzten bei einer Verpuffung. (Archivfoto)

Berlin - Bei einer Verpuffung Berlin-Neukölln ist ein Mensch verletzt worden. Die Ursache ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Die verletzte Person war in der Erdgeschosswohnung in der Niemetzstraße und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften im Einsatz. Es sei kein Brand gewesen.