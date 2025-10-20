Ein Kamin im Wohnzimmer könnte Auslöser für die Verpuffung gewesen sein. Ein Feuerwehrsprecher berichtet von schweren Schäden.

Es gibt starke Schäden am Haus - vor allem im und um das Wohnzimmer.

Berlin - Bei einer Verpuffung in einem Einfamilienhaus in Berlin-Neukölln ist eine Frau ums Leben gekommen – weitere acht Menschen in dem Gebäude wurden verletzt. Unter ihnen sind vier Kinder. Die Verpuffung sei wohl vom Kamin im Wohnzimmer ausgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es gebe starke Schäden am Haus, unter anderem seien Fenster zerstört worden – das Gebäude sei aber nicht eingestürzt.

Eine Frau sei noch am Einsatzort im Ortsteil Buckow gestorben, sagte der Sprecher. Unter den acht Verletzten seien vier Kinder und vier Erwachsene. Ein Kind und ein Erwachsener erlitten den Angaben zufolge schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Alle acht Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zur Ursache der Verpuffung am Montagabend konnte der Sprecher keine Angaben machen. Es seien 86 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Einen Brand gab es nicht. Das Gebäude wurde vorsorglich von der Gas- und Energieversorgung getrennt. Die Einfamilienhäuser in der Nachbarschaft wurden den Angaben zufolge nicht beschädigt.