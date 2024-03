Vermutlich Pfefferspray versprüht: 66 Schüler in Behandlung

Berlin - In einer Schule in Berlin-Wilmersdorf ist am Montagvormittag vermutlich Pfefferspray versprüht worden. Einsatzkräfte behandelten 66 Schülerinnen und Schüler vor Ort, 5 von ihnen kamen mit leichten Symptomen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Kinder und Jugendlichen wiesen demnach Reizungen der Atemwege wie Husten oder Schnupfen auf.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass das Reizgas vermutlich im Flur der Schule versprüht worden sei und nach dem Pausenklingeln die Schülerinnen und Schüler in den Flur gerannt seien. Die ersten Erkenntnisse deuten laut Sprecher auf Pfefferspray hin, die Feuerwehrleute konnten aber nichts mehr in der Schule nachweisen.