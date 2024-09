Fans des VfB Oldenburg waren auf dem Heimweg von einem Fußballspiel in Todesfelde in Schleswig-Holstein, als sie von Vermummten angegriffen werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.

Oldenburg - Eine Gruppe Vermummter hat Fußballfans des VfB Oldenburg angegriffen, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Fans des VfB, der in der Regionalliga Nord spielt, waren am Samstagabend mit einem Bus von einem Auswärtsspiel in Todesfelde in Schleswig-Holstein zurückgekehrt, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Pendlerparkplatz hatten einige Reisende bereits den Bus verlassen, als rund 25 bis 30 vermummte Personen sie angriffen. Dabei seien auch Schlagwerkzeuge verwendet worden.

Eine Scheibe des Reisebusses wurde beschädigt. Nach dem Angriff floh die vermummte Gruppe. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei ermitteln wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls.