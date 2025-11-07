Die Suche nach dem Thüringer lief seit Mittwoch zunächst ins Leere. Nun stießen Passanten auf sein Auto.

Der 78-Jährige war unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wipperdorf - Ein seit Mittwoch vermisster 78-jähriger Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ist in seinem Auto in einem Flussbett gefunden worden. Nach Polizeiangaben sollen Passanten am frühen Freitagmorgen in Wipperdorf in Nordthüringen das Auto entdeckt haben.

Darin saß der Senior, der nach bisherigen Erkenntnissen bereits gegen zwei Uhr in der Nacht von der Straße abgekommen sein soll. Der Mann war stark unterkühlt und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern seit Mittwoch nach ihm gesucht – jedoch ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.