Einen Tag zuvor fielen zwei Menschen auf dem Tegeler See vom Boot. Jetzt hat die Polizei eine Leiche gefunden.

Berlin - Am Tegeler See ist ein seit Mittwoch vermisster Mensch tot gefunden worden. Polizeibeamte bargen den Körper gegen 17.30 Uhr nahe der Insel Scharfenberg geborgen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Person war östlich der Insel ins Wasser gefallen und untergegangen.

Nun müsse unter anderem geklärt werden, warum die Person untergegangen sei, sagte der Sprecher.

Hoffnung schon während der Suche aufgegeben

Schon am Donnerstagvormittag hatte die Feuerwehr jegliche Hoffnung aufgegeben, den Menschen noch lebend zu finden. Alle Suchmaßnahmen waren ausgeschöpft - mit drei Tauchteams von DLRG, Polizei und Feuerwehr sowie mehreren Booten mit Ortungssonar war eine Fläche von mehreren Tausend Quadratmetern abgesucht worden. Der Einsatzort war anschließend an die Polizei übergeben worden. Diese suchte dann weiter.

Neben dem vermissten Menschen waren noch zwei andere im Boot. Einer von ihnen fiel ebenfalls ins Wasser, konnte aber gerettet werden.