Bautzen - Zwei als vermisst gemeldete Kinder sollen eine Spendenkasse aus einem Museum in Bautzen gestohlen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die beiden zwölf Jahre alten Jungen am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet angetroffen. Demnach sollen sie noch einen Teil des Geldes aus der Spendenkasse bei sich gehabt haben. Den Angaben zufolge waren sie aus einem Kinderheim in Bautzen als vermisst gemeldet worden. Inzwischen wurden sie an einen Betreuer der Einrichtung übergeben. Die Polizei ermittelt.