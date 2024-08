Berlin - Der vermeintliche Kaufinteressent eines Luxusautos hat nach der Probefahrt in Berlin den Wagen gestohlen. Der 65 Jahre alte Besitzer des Cabriolets habe sich am Samstagnachmittag mit dem Mann in Lichtenrade zur Testfahrt getroffen, teilte die Polizei mit. Als diese beendet war, habe der Täter ein Messer vorgehalten und die Herausgabe des Autoschlüssels erzwungen. Zudem soll er den Besitzer getreten und geschlagen und damit leicht am Arm verletzt haben. Der Räuber konnte mit dem Auto entkommen.