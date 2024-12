Leverkusen - Mittelstürmer Patrik Schick wird Bayer Leverkusen weiterhin fehlen. Der an der Wade verletzte Torjäger, der beim Pokalsieg in München 15 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz musste, steht für die Bundesligapartie gegen den FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. „Patrik ist nicht dabei, vielleicht reicht es für Dienstag“, sagte Bayer-Coach Xabi Alonso in Hinblick auf die nächste Champions-League-Begegnung gegen Inter Mailand.

Da in der Offensive gegen den Aufsteiger auch weiterhin die verletzten Victor Boniface, Jonas Hofmann und Amine Adli fehlen, wird Alonso eventuell umstellen. Der Siegtorschütze von München, Nathan Tella, ist dabei nicht die einzige Option. „Das war eine Lösung für den Moment. Wir haben viele Möglichkeiten, auch etwas Neues auszuprobieren“, sagte der Trainer. Denkbar ist auch, dass Offensivspieler Martin Terrier in die Startelf rückt.