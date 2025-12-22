Nach dem Vorfall in Gießen mit vier Verletzten laufen die Ermittlungen in alle Richtungen. Die Polizei präzisiert ihre ersten Angaben. Der Innenminister äußert sich.

Verletzte in Gießen – was wir wissen und was nicht

Nach dem Vorfall in der Gießener Innenstadt mit vier Verletzten hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse genannt.

Gießen - Nach dem Vorfall in der Gießener Innenstadt mit vier Verletzten hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse genannt. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hält „ein politisches oder gar terroristisches Motiv“ zum derzeitigen Ermittlungsstand für eher unwahrscheinlich.

Was wir wissen:

Ort: In Gießen ist es am Montagabend in der Südanlage zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Ablauf: Ein 32-jähriger Mann soll am Nachmittag auf einer der Hauptverkehrsstraßen im Bereich einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Auto zusammengeprallt sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Beamten berichtet, der Mann sei mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und habe dabei mehrere Menschen verletzt.

Verletzte: Am Abend erklärte ein Polizeisprecher in Gießen vor Journalisten, dass eine Frau, die in der Nähe stand, schwer verletzt wurde. Drei weitere Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten. Unter ihnen ist laut Polizei auch der Fahrer. Wie die beiden weiteren Menschen genau verletzt wurden, war zunächst unklar.

Ermittlungen: Der betroffene Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Der Betrieb auf dem gut besuchten Weihnachtsmarkt in der Nähe lief weiter.

Fahrer: Der 32-jährige Fahrer kommt laut Polizei aus Aserbaidschan und lebt in Gießen. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Hintergrund: „Die schwere Verletzung der besonders betroffenen Person ist nach derzeitigem Stand nicht durch ein gezieltes Zufahren, sondern durch eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug verursacht worden“, hieß es in einer Mitteilung des hessischen Innenministeriums.

Was wir nicht wissen: