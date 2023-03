Leipzig - Der Verkehrsverbund MDV plant im kommenden Sommer die Preise für Fahrscheine und Abos zu erhöhen. „Die durchschnittliche Preisanpassung für Fahrscheine und Abos liegt in Leipzig und Halle (Saale) bei sechs Prozent“, teilte das Unternehmen am Montag mit. In den fünf Landkreisen, in denen der MDV fährt, sowie im Zugnahverkehr im MDV-Nord steigen die Preise demnach „im gesamten Tarifsortiment um durchschnittlich sechs bis acht Prozent“. Die Preisänderungen sollen ab dem 1. August 2023 greifen.

„Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Preise für Energie, Fahrstrom und Diesel, der gestiegenen Betriebskosten für den laufenden Betrieb und der Wirkung der Inflation auf alle Bereiche ist die Preisanpassung unumgänglich“, hieß es in der Mitteilung. Die Änderungen betreffen nicht das ab Mai bundesweit geltende Deutschlandticket für 49 Euro.