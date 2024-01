Dresden - Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig hat das Bekenntnis zum Deutschlandticket begrüßt. Dies sei ein wichtiges Signal der Verlässlichkeit für die Nutzerinnen und Nutzer, teilte der SPD-Politiker am Dienstag mit. „Wir, Bund und Länder, werden gemeinsam an einer Lösung ab 2025 arbeiten - die zum einen die tatsächlichen Kosten widerspiegelt, aber die Attraktivität des Deutschlandtickets nicht gefährdet.“

Die Verkehrsminister der Länder hatten am Montag in einer Sonderkonferenz festgelegt, dass der Preis von monatlich 49 Euro für das Deutschlandticket im Gesamtjahr 2024 stabil bleiben soll. Das im Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket gilt für bundesweite Fahrten im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr und wird derzeit laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen von rund zehn Millionen Menschen genutzt. Laut Dulig sind in Sachsen derzeit mehr als 410.000 Menschen mit dem Deutschlandticket unterwegs, und die Nachfrage steigt weiter.