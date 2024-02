Dresden - Autofahrer müssen sich in Sachsen am Dienstag auf einige Straßensperrungen einstellen. Aufgrund von Baumfällungen ist die Bundesstraße 6 am Dienstag zwischen den Dresdner Stadtteilen Wilschdorf und Rossendorf gesperrt, teilte die Polizei mit. Umleitungen für beide Fahrtrichtungen sind ausgeschildert.

Auf der Bundesstraße 98 wird zwischen Schönfeld (Landkreis Meißen) und der Autobahn 13 gebaut. Bis zum 15. März bleibt die Straße gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist wegen Hochwasser die Straße zwischen Pirna und Struppen bis auf Weiteres gesperrt.