Dresden - Auf der A4 sorgen Instandsetzungsmaßnahmen bis zum Ende der Woche für Einschränkungen im Verkehr. Spuren der Autobahn in Fahrtrichtung Dresden sowie Chemnitz werden teils gesperrt, wie die Deutsche Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Stau und längerer Wartezeiten seien möglich.

So ist heute zwischen 9 Uhr und 14 Uhr die Ausfahrt Hainichen in Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Siebenlehn. Am Mittwoch und Donnerstag ist die Ausfahrt Dresden-Neustadt in Fahrtrichtung Chemnitz jeweils zwischen 9 Uhr und 15 Uhr nicht nutzbar. Eine Umleitung wird über die Anschlussstelle Dresden-Gorbitz eingerichtet.