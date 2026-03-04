Ein Kleintransporter kracht in einen Schilderwagen und legt einen Abschnitt im Osten Thüringens stundenlang lahm. Eine Spur ist weiterhin gesperrt.

Sömmerda - Nach einem Unfall auf der A71 bei Sömmerda ist der Verkehr in Richtung Schweinfurt beeinträchtigt. Zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord ist derzeit der rechte Fahrstreifen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der betroffene Abschnitt wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt werden müssen.

Auslöser war ein 31-Jähriger, der mit einem Kleintransporter gegen einen Schilderwagen prallte. Der Fahrer des Schilderwagens erlitt dabei laut Polizei leichte Verletzungen. Zur Unfallursache sowie zum Verletzungsgrad des 31-Jährigen lagen zunächst keine Angaben vor.