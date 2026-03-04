Verkehr Verkehr auf A71 bei Sömmerda nach Unfall beeinträchtigt
Ein Kleintransporter kracht in einen Schilderwagen und legt einen Abschnitt im Osten Thüringens stundenlang lahm. Eine Spur ist weiterhin gesperrt.
04.03.2026, 16:35
Sömmerda - Nach einem Unfall auf der A71 bei Sömmerda ist der Verkehr in Richtung Schweinfurt beeinträchtigt. Zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord ist derzeit der rechte Fahrstreifen gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der betroffene Abschnitt wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt werden müssen.
Auslöser war ein 31-Jähriger, der mit einem Kleintransporter gegen einen Schilderwagen prallte. Der Fahrer des Schilderwagens erlitt dabei laut Polizei leichte Verletzungen. Zur Unfallursache sowie zum Verletzungsgrad des 31-Jährigen lagen zunächst keine Angaben vor.