Quedlinburg - In einem Gewerbegebiet in Quedlinburg hat eine größere Verkaufshalle in Flammen gestanden. Man lasse die Halle kontrolliert abbrennen, sagte Tino Henschel von der Quedlinburger Feuerwehr am Abend. Im Inneren sei der Großmarkt komplett zerstört.

Die Feuerwehr war am Nachmittag zu dem Großeinsatz gerufen worden. Zeitweise waren 100 Einsatzkräfte vor Ort. Am Abend waren es noch neun, wie Henschel sagte.

Der Rauch ziehe in Richtung Stadt, die Menschen sollten Fenster und Türen weiter geschlossen halten. Auch das Klinikum sei betroffen, sagte Henschel. Das Krankenhaus sei gebeten worden, die Klimaanlage auszuschalten.