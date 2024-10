Schlechte Kühlung von Lebensmitteln begünstigt Lebensmittelinfektionen. In diesem Jahr gab es bisher vergleichsweise viele Fälle in Berlin. Doch die Zahlen sinken.

Vergleichsweise viele Lebensmittelinfektionen in diesem Jahr

Berlin - In Berlin sind in diesem Jahr bisher vergleichsweise viele Fälle von Lebensmittelinfektionen aufgetreten. Bisher seien insgesamt 525 Fälle von Salmonellose registriert worden, wie aus dem aktuellen Epidemiologischen Wochenbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) hervorgeht. Der Median der Jahre 2015 bis 2019 - von der ersten bis zur aktuellen Meldewoche - liegt demnach bei 418. In der aktuellen 42. Meldewoche seien 8 Fälle übermittelt worden, der abnehmende Trend setze sich somit fort.

Bakterien der Gattung Salmonella können Durchfall auslösen und sind weit verbreitet. In Deutschland gehört Salmonellose neben Atemwegsinfekten zu den häufigsten Infektionskrankheiten überhaupt. Der größte Teil der Infektionen geht auf lebensmittelbedingte Infektionen zurück, besonders begünstigt durch mangelhafte Kühlung von Lebensmitteln.