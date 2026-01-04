Ein gestohlenes Kennzeichen, eine Verfolgungsjagd, ein brennendes Auto und eingeklemmte Jugendliche: In Halle sind mehrere Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Was genau ist passiert?

Halle - Nach einer Verfolgungsjagd mehrerer Jugendlicher mit der Polizei in Halle sind drei Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten am Samstagabend ein Auto kontrollieren und stellten fest, dass das Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden war. Statt anzuhalten, raste das Auto los und die Polizisten starteten die Verfolgung.

In einer Kurve habe der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren. Er sei zunächst gegen ein Verkehrsschild gefahren und dann in den Gegenverkehr geraten, wo er frontal mit einem anderen Auto zusammenstieß. Der 50 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde dabei nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Das Auto der Jugendlichen kippte um und fing an zu brennen. Fahrer und Beifahrer seien im Auto eingeklemmt gewesen, vier weitere Insassen flüchteten. Die beiden eingeklemmten Personen konnten schwerverletzt aus dem Auto gerettet werden.

Die vier Geflüchteten wurden laut Polizei im Laufe des Abends ermittelt, sie seien leicht verletzt worden. Die Jugendlichen waren den Angaben zufolge zwischen 15 und 17 Jahren alt.