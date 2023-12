Berlin - Nach einer Verfolgungsjagd durch Berlin hat die Polizei in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten wurden zunächst gegen 2.30 Uhr in ein Parkhaus in der Potsdamer Straße in Schöneberg gerufen. Dort hatte ein Ehepaar festgestellt, dass sein Auto verschwunden war, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte. Der Besitzer konnte den Wagen in der Auguste-Viktoria-Straße orten, die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf.

Der 20-jährige Tatverdächtige habe versucht, mit dem gestohlenen Wagen zu fliehen und sei dabei in der Schwarzbacher Straße in Halensee mit dem Polizeifahrzeug zusammengestoßen. Dort nahmen die Einsatzkräfte den 20-Jährigen und seinen 16-jährigen Beifahrer fest. Das Duo habe dabei Widerstand geleistet, so die Polizei weiter. Dabei wurde ein Beamter verletzt, konnte nach einer ambulanten Behandlung seinen Dienst aber fortsetzen.

Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 20-Jährigen fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel sowie eine Stichwaffe. Der 20-Jährige wurde wegen eines Branddelikts mit Haftbefehl gesucht. Der 16-jährige Beifahrer wurde nach Ende der Polizeimaßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.