Kokain, Ecstasy und Amphetamine: Nach einer Verfolgungsfahrt findet die Polizei zahlreiche Betäubungsmittel in einem Transporter. Der Täter ist bereits bekannt.

Osnabrück - Nach einer nächtlichen Verfolgungsfahrt in Osnabrück hat die Polizei einen 35-Jährigen festgenommen und Drogen in seinem Transporter sichergestellt. Zuvor hatte die Polizei laut eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag versucht, den Van zur allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten.

Der 35 Jahre alte Fahrer missachtete jedoch das Anhaltezeichen und beschleunigte stattdessen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten verfolgten den Wagen, der zwischenzeitlich durch mehrere Ortschaften mit 120 Kilometer pro Stunde raste, bevor der Fahrer in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) auf der winterlichen Straße die Kontrolle über den Transporter verlor und mit einem Metallzaun kollidierte. Daraufhin versuchte der 35-Jährige zu Fuß weiter zu fliehen, wurde jedoch von der Polizei gestoppt.

Kokain, Amphetamin und Ecstasy

Bei der Durchsuchung des Wagens wurden den Angaben nach zahlreiche Betäubungsmittel in hohen Mengen sichergestellt, darunter 50 Gramm Kokain, 20 Gramm Amphetamin, über 100 Ecstasy-Tabletten, 50 Gramm Haschisch sowie rund 300 Gramm Marihuana. Zudem wurde im Transporter ein Baseballschläger aufgefunden.

Der 35-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln unter Mitführen einer Waffe ermittelt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden Dutzende Marihuana-Pflanzen und digitale Datenträger beschlagnahmt. Der Beschuldigte ist laut Polizei bereits vorbestraft und stand zum Tatzeitpunkt unter Bewährung.

Mit dem 35-Jährigen saß in der Tatnacht ein weiterer 31-jähriger Mann im Auto, der eine geringe Menge Kokain mit sich trug. Da eine Wohnungsdurchsuchung nichts ergab und der Mann auch sonst nicht polizeilich bekannt ist, wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.