Potsdam - Deutschlands Sicherheitsbehörden sehen sich immer versierter arbeitenden Cyberkriminellen gegenüber. Die „Tool-Box“, die zum Einsatz komme, sei sehr breit angelegt, sagte der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Sinan Selen, bei einer Konferenz zur Cybersicherheit in Potsdam. Er sehe ein „ganzheitliches Vorgehen“, das „Spionage, Sabotage, Desinformation gleichermaßen bedient“.

Auch gesellschaftliche Akteure müssen mitziehen

Was Deutschland dagegenzusetzen hätte, sei vor allem ein pragmatischer Ansatz in der Zusammenarbeit. „Wir müssen "hemdsärmeliger" werden“, führte Selen aus. Es gehe darum die Fähigkeiten verschiedener stellen gut und partnerschaftlich miteinander zu vernetzen. Diese Partnerschaft beziehe sich nicht nur auf die klassischen Strafverfolgungsbehörden, sondern setze sich fort bei den Unternehmen, der Industrie oder gesellschaftlichen Gruppen, die von Cyberattacken betroffen sind. Nur so könne man dieser langfristigen Bedrohungslage effizient begegnen.

BKA-Chef: Müssen nicht mit Microsoft-Gehalt mithalten

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, schob nach, dass dafür aber auch die Rahmenbedingung bei den Behörden geschaffen werden müssten. „Wenn man da aber rumkrebst und 5.000 Euro nicht bekommt für einen bestimmten PC, den man braucht, dann wird es schwierig“, sagte er in Potsdam. Es komme bei der Mitarbeitergewinnung nicht darauf an, mit dem „Gehalt von Microsoft mithalten“ zu können. Es kommt darauf an, dass die Menschen zufrieden nach Hause gehen mit dem Gefühl einem sinnerfüllten Job nachzugehen.