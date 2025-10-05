Starke Bewölkung, Regen und Temperaturen um 15 Grad prägen das Wetter in Berlin und Brandenburg. Auch in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft.

Potsdam - In Berlin und Brandenburg ist heute vereinzelt mit Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet starke Bewölkung und vor allem ab dem Nachmittag Regen. Die Höchstwerte sollen bei 14 bis 16 Grad liegen.

Auch in der Nacht zum Montag kann es laut DWD zeitweise regnen - bei 9 bis 11 Grad. Am Montag könne es am Vormittag regnen, im Tagesverlauf sei es dann trocken. Die Temperaturen sollen bei 14 bis 17 Grad liegen. Ähnlich warm werde es mit 15 bis 17 Grad am Dienstag, auch dann könne es zeitweise regnen.