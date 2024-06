Vereinzelt Regen und Gewitter am Mittwoch in Thüringen

Erfurt - Auf einen bewölkten und eher regnerischen Himmel können sich die Thüringer und Thüringerinnen am Mittwoch einstellen. Gelegentlich kommt zwar auch die Sonne zwischen den Wolken hervor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, mit bis zu 19 Grad bleibt es den Tag über jedoch recht frisch. Insbesondere im Südosten Thüringens wird Regen erwartet, vereinzelt kann es auch zu Gewitter und Graupel kommen. Niederschläge und Gewitter klingen gegen Abend ab und in der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad, so der DWD weiter.