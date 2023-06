Besucher des Elbhangfests gehen an Verkaufsständen entlang.

Dresden - Nach der Absage des Dresdner Elbhangfests 2023 mangels ausreichender Finanzierung planen die Veranstalter den Jahrgang 2024. Laut einer Mitteilung vom Montag wird am neuen Konzept für das Spektakel gearbeitet. Dank privater Initiativen kann aber am letzten Juni-Wochenende trotzdem gefeiert werden, in einer Mini-Ausgabe mit Konzerten, Ausstellungen und Veranstaltungen.

Nach dem Scheitern einer Rettungsaktion zum Ticket-Vorverkauf war das 31. Elbhangfest Mitte April abgesagt worden. Der Verein befand das finanzielle Risiko für nicht mehr tragbar und will für die Zukunft neue Wege der Finanzierung sowie die Preisstruktur überdenken.

Das aus der Initiative zum Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Loschwitzer Kirche entstandene Fest fand erstmals 1991 statt. Jeweils am letzten Juniwochenende wurden die einstigen Weindörfer am Elbhang zu Marktplätzen mit Bühnen und Buden, Bewohner öffneten Gärten und Höfe, luden zu Kaffee, Bier oder Wein ein. Das dreitägige Stadtteilfest wird über Eintritt, Marktgebühren und Sponsoren finanziert.