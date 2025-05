Am Klinikum Frankfurt (Oder) soll einen Tag lang gestreikt werden. (Symbolbild)

Frankfurt (Oder) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Klinikums Frankfurt (Oder) zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Am Mittwoch sollen sie von Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Spätschicht streiken, wie die Gewerkschaft mitteilte. Am Vormittag sei eine öffentliche Kundgebung vor dem Parkhaus am Krankenhaus geplant.

Verdi fordert für die rund 1.250 nicht ärztlichen Beschäftigten und 160 Auszubildenden der Klinik unter anderem zehn Prozent mehr Geld, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 200 Euro monatlich und zusätzliche freie Tage für die Beschäftigten. Die Gewerkschaft will damit eine Angleichung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst erreichen.

In den ersten beiden Runden der Tarifverhandlungen hatte es Verdi zufolge keine Einigung gegeben. Die Tarifverhandlungen sollen am 20. Mai 2025 fortgesetzt werden.