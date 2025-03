In den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erhöht Verdi den Druck und kündigt erneut Warnstreiks an. Auch Kitas könnten betroffen sein.

Verdi ruft in Brandenburg zu Warnstreiks ab Mittwoch auf

Bereits im Februar gab es in Brandenburg Warnstreiks. (Archivbild)

Potsdam - Die Gewerkschaft Verdi hat in Brandenburg ab Mittwoch erneut Warnstreiks angekündigt. Beschäftigte der Entsorgungsbetriebe in Potsdam und Südbrandenburg werden dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, wie die Gewerkschaft in einer Mitteilung ankündigte.

Am Donnerstag sind unter anderem Beschäftigte aus Kitas, Horten, Kommunalverwaltungen und Sparkassen zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind laut Verdi die Landkreise Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sowie die Stadt Cottbus. „Vom Streikaufruf ausgenommen sind die Einsatzkräfte für den Rettungsdienst, für die Feuerwehr und in der Rettungs-Leitstelle Lausitz.“

Verdi fordert 8 Prozent mehr Geld

Am Freitag ruft Verdi die Beschäftigten der Stadt- und Kreisverwaltungen und kommunalen Einrichtungen wie Kitas und Horte in Potsdam und dem westlichen Brandenburg dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen.

Hintergrund der Warnstreiks ist die bundesweite Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat, und drei zusätzliche freie Tage, um der hohen Arbeitsbelastung Rechnung zu tragen.