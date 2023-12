Erfurt - Ein verdächtiges Paket hat am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz am Bundesarbeitsgericht in Erfurt geführt. Das Gebäude sei deswegen zeitweilig geräumt worden, teilte die Polizei mit. 22 Menschen hätten das Gebäude verlassen müssen.

Den Angaben zufolge war das Paket beim Röntgen aufgefallen. Das Gericht verständigte daraufhin die Polizei. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes rückten mit einem Sprengstoffhund an. Bei der Überprüfung stellte sich schließlich heraus, dass das Paket harmlos war.

Es habe sich um Weihnachtspost gehandelt, sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage. Nach seinen Angaben waren am BAG am Mittwoch keine Verhandlungen angesetzt.