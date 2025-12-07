Ein herrenloser Rucksack bringt die S-Bahn zum Stillstand. Was wirklich im Gepäck steckte und warum die Polizei trotzdem Alarm schlug.

Dessau-Roßlau - Für einen Moment herrschte Alarmstimmung in einer S-Bahn: Ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück in einer S-Bahn von Leipzig nach Dessau hat einen Polizeieinsatz ausgelöst und den Bahnverkehr zeitweise eingeschränkt. Wie die Bundespolizei mitteilte, bemerkte die Zugbegleiterin den zurückgelassenen Rucksack am Freitagnachmittag und alarmierte die Beamten.

Das Abteil wurde geräumt, der Zug später am Dessauer Hauptbahnhof gestoppt und abgesichert. Ein Sprengstoffspürhund durchsuchte das Gepäckstück und gab schließlich Entwarnung. Im Rucksack fanden die Einsatzkräfte Schulmaterialien und einen Laptop. Dank hinterlegter Kontaktdaten konnte der 22-jährige Besitzer ermittelt werden. Er holte den Rucksack am Abend bei der Bundespolizei ab.

Die Behörde appellierte erneut an Fahrgäste, ihr Gepäck im Blick zu behalten, um kostspielige Einsätze zu vermeiden.