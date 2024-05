Verdächtiger nach mutmaßlichem Mord an 35-Jährigem in U-Haft

Stade - Rund sechs Wochen nach der Tötung eines 35-jährigen Mannes am Stader Hafen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 34-Jährigen wurde am Montag Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann steht im Verdacht, sein Opfer mit einem Messerstich getötet zu haben. Hintergrund für die Tat am 22. März soll laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien sein. Diese soll in einen offenen Streit in der Stader Innenstadt eskaliert sein. Der 35-Jährige war lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er einen Tag später starb.

Der Festnahme vorausgegangen seien intensive Befragungen von Anwohnern und Zeugen sowie die Auswertung von mehr als 150 Spuren. Am Montag seien mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Spezialkräften aus Lüneburg und Hannover vier Wohn- und Geschäftsräume in Buchholz und Winsen durchsucht worden, um weiteres Beweismittel sicherzustellen. Der Tatverdächtige sei dabei widerstandslos festgenommen worden.