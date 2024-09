Verdächtiger nach Banküberfall am Flughafen gefasst

Berlin - Knapp eine Woche nach einem Banküberfall in Berlin-Steglitz hat die Polizei den mutmaßlichen Täter am Hauptstadtflughafen BER gefasst. Der 48-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Mann soll am vergangenen Donnerstag eine Angestellte am Bank-Schalter mit einer Pistole bedroht und verlangt haben, dass sie ihm Geld gibt. Die 56-Jährige händigte ihm Bargeld aus, mit dem er flüchtete und zunächst entkam.

Mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelten die Behörden einen Verdächtigen. Am Mittwoch gegen 18.50 Uhr nahmen Einsatzkräfte den 48-Jährigen am Flughafen Berlin-Brandenburg fest. Ein Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl in Vollzug, sodass der 48-Jährige ins Gefängnis kam.