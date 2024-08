Zeugen finden in Magdeburg einen schwer verletzten Mann auf dem Boden. Die Polizei hat einen Verdächtigen gefasst.

Magdeburg - Nach der lebensgefährlichen Attacke auf einen 21-Jährigen in Magdeburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-jährige Syrer sei einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnet habe, teilte die Polizei mit. Der Verdächtige und das Opfer kannten sich demnach. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen hatten den Angegriffenen am Donnerstagabend auf dem Boden liegend gefunden. Dessen Verletzungen stammten wohl von einem Messer. Der 21-jährige Syrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.