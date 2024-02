Die Polizei und die Feuerwehr werden am Dienstag zum Amtsgericht gerufen. Dort wurde ein verdächtiger Brief gefunden.

Erfurt - Der Fund eines Briefs mit einer verdächtigen Substanz hat am Dienstag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Amtsgericht Erfurt ausgelöst. 13 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Nachmittag sagte. Demnach wurde nur ein Gang evakuiert. Den Angaben zufolge wurde der Brief gegen 11.30 Uhr in einem Zimmer gefunden. Die Polizei gab zunächst keine Entwarnung. Ein Chemiker sei vor Ort im Einsatz. Zunächst hatte die „Thüringer Landeszeitung“ berichtet.