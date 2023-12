Erfurt - Aufgrund einer verdächtigen Postsendung wurden 67 Menschen aus einem Bankgebäude in Erfurt evakuiert. Zwei Mitarbeiterinnen hatten eine Sendung geöffnet und danach über gesundheitliche Probleme geklagt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes und das Gesundheitsamt überprüften die Sendung am Montagmorgen und gaben am Mittag schließlich Entwarnung. Demnach handelte es sich um Auswuchtgewichte für Autoreifen. Von den Wuchtgewichten ging laut Polizei keine Gefahr aus.