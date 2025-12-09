weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Verdächtige nach tödlicher Attacke in Berlin gefasst

Kriminalität Verdächtige nach tödlicher Attacke in Berlin gefasst

Eine Messerattacke in Berlin endet im September tödlich. Nun sind mehrere Verdächtige verhaftet worden.

Von dpa 09.12.2025, 12:11
Der Tote war ein 20 Jahre alter Syrer (Archivbild).
Der Tote war ein 20 Jahre alter Syrer (Archivbild). Pierce Adler/dpa

Berlin - Drei Monate nach der tödlichen Messerattacke bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Berliner Humboldt Forum hat die Polizei acht Verdächtige verhaftet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um Männer im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. In der Folge der Gewalttat war im September ein 20-Jähriger gestorben.