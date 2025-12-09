Berlin - Drei Monate nach der tödlichen Messerattacke bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Berliner Humboldt Forum hat die Polizei acht Verdächtige verhaftet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um Männer im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. In der Folge der Gewalttat war im September ein 20-Jähriger gestorben.