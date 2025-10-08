Drohmails und Flyer: An zwei Schulen in Gransee ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Straftaten. Es steht der Verdacht der Bedrohung und Volksverhetzung im Raum.

Gransee - Nach Drohmails und Flyern ermittelt die Polizei in Gransee (Landkreis Oberhavel) wegen möglicher Straftaten. Insgesamt drei an den Schulleiter gerichtete Drohmails seien am Strittmatter-Gymnasium eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Beamten äußerten sich nicht zum Inhalt, sagten aber, dass Anzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und der Volksverhetzung aufgenommen worden seien. „Der Anfangsverdacht bestehe.“

Zusätzlich wurden an der Werner-von-Siemens Oberschule in Gransee Flyer gefunden. Bei diesen würde aktuell geprüft, ob überhaupt ein strafrechtlich relevanter Aspekt vorliege. Ob ein Zusammenhang zwischen den Mails und den Flyern besteht, wird demnach ebenfalls überprüft. Weitere Informationen ließen die Beamten offen. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.