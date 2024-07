Ein 28-Jähriger soll zwei Kinder in einem Schwimmbad im Landkreis Oder-Spree am Unterleib angefasst haben. Zeugen rufen daraufhin die Polizei.

Erkner - Gegen einen 28-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem Strandbad. Der Mann soll Zeugenaussagen zufolge zwei Kinder in dem Bad im Landkreis Oder-Spree am Unterleib angefasst haben, wie die Polizei mitteilte. Der achtjährige Junge und das elf Jahre alte Mädchen befanden sich demnach zu dem Zeitpunkt am Samstagabend im Wasser.

Ein Zeuge hatte sich daraufhin an die Polizei gewandt und von dem Vorfall in Erkner berichtet. Zwei weitere Zeugen sollen den mutmaßlichen Täter gestellt und der Polizei übergeben haben. Ein Alkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.