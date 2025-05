Der Zoll kontrolliert regelmäßig Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, um Fälle von illegaler Beschäftigung aufzudecken. In einem Görlitzer Restaurant fand jetzt eine Durchsuchung statt.

Verdacht auf Schwarzarbeit in Görlitzer Restaurant

Das Hauptzollamt Dresden ermittelt gegen den Inhaber eines Restaurants in Görlitz auch wegen Schwarzarbeit. (Symbolbild)

Dresden/Görlitz - Das Hauptzollamt Dresden ermittelt gegen den Inhaber eines asiatischen Restaurants in Görlitz. Dem 57-Jährigen werde vorgeworfen, Lohn vorenthalten und veruntreut, Ausländer ohne erforderlichen Aufenthaltstitel beschäftigt sowie Beihilfe zum illegalen Aufenthalt geleistet zu haben, teilte die Behörde mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass mindestens seit 2023 mehrfach nicht angemeldete Arbeitskräfte zum Einsatz kamen.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Bautzen durchsuchte der Zoll am Freitagabend Wohn- und Geschäftsräume des Beschuldigten. Dabei habe man umfangreiches Beweismaterial sicherstellen können, hieß es. An dem Einsatz seien mehr als 20 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden beteiligt gewesen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Görlitz und des Hauptzollamtes Dresden würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.