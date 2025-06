Zwickau/Leipzig - Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte ist ein 39-Jähriger in Leipzig verhaftet worden. Vorausgegangen waren Ermittlungen zur Herkunft kinderpornografischen Materials in einem anderen Verfahren, die Hinweise auf den Tatverdächtigen lieferten, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig mitteilte.

Am vergangenen Mittwoch kam es deshalb in Leipzig zu einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme des Mannes an. In der Wohnung des 39-Jährigen konnten Ermittler nach eigenen Angaben unter anderem Speichermedien sicherstellen. Außerdem habe man einen Tatort identifizieren können, hieß es weiter. Bisher gebe es Anhaltspunkte auf mindestens drei Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, die Opfer des Mannes geworden sein könnten. Am vergangenen Donnerstag wurde der 39-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.