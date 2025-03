Vor einem halben Jahr hatte es einen Ausbruch der Geflügelpest im Saalekreis gegeben. Nun gibt es offenbar einen Fall in einem Betrieb im Landkreis Wittenberg.

Der Landkreis will am Nachmittag weitere Informationen zur Situation bekanntgeben. (Symbolbild)

Lutherstadt Wittenberg - Im Landkreis Wittenberg gibt es einen Verdacht auf den Ausbruch der Geflügelpest. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurde der mutmaßliche Ausbruch in einem Betrieb festgestellt. Der Landkreis will am Nachmittag weitere Informationen bekanntgeben. Die Geflügelpest wird umgangssprachlich auch als Vogelgrippe bezeichnet und ist eine hochansteckende Infektionskrankheit. Im vergangenen September hatte es einen Ausbruch der Geflügelpest im Süden von Sachsen-Anhalt im Saalekreis gegeben.