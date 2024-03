Jessen - Nach dem Brand einer Lagerhalle in Jessen (Landkreis Wittenberg) hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei sollte der Mann noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Feuer in der Lagerhalle einer Agrargenossenschaft im Ortsteil Buschkuhnsdorf war am Dienstagabend ausgebrochen und führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr mit 92 Kameraden und 14 Fahrzeugen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 500.000 Euro. In der 45 mal 25 Meter großen Halle waren neben Landmaschinen auch Stroh und Futtermittel gelagert. Als die Feuerwehren eintrafen, habe die Lagerhalle schon voll in Flammen gestanden, hieß es. Laut Polizei hatte es dort in diesem Jahr schon zwei Mal gebrannt. Weitere Details will die Polizei im Laufe des Mittwochs bekannt geben.