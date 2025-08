Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen 25-Jährigen angeklagt, der in sozialen Medien mehrfach Fotos von schwer bewaffneten Männern mit dem Logo einer verbotenen Terror-Organisation veröffentlicht haben soll. Zudem habe er bei Demonstrationen im Kontext mit dem Nahost-Konflkt die umstrittene Parole „From the river to the sea, palestine will be free“ skandiert, so der Vorwurf.

Wegen der Verbreitung von Propagandamitteln sowie des Verwendens von Kennzeichen terroristischer Organisationen und der Billigung von Straftaten soll es zum Prozess gegen den jungen Mann vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Berlin kommen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

Laut Anklage soll der 25-Jährige im März und April auf seinem Instagram-Account Fotos von teils vermummten Menschen mit Sturmgewehren mit „glorifizierenden Überschriften“ veröffentlicht haben. Die Bilder enthielten demnach das Logo einer verbotenen Terror-Organisation, die sich als Teil des bewaffneten Widerstands gegen Israel versteht. Der militanten Gruppierung werden zahlreiche terroristische Anschläge auf israelische Zivilisten und Soldaten zugerechnet.