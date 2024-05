Die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen sind der größte Vermieter in Thüringen. Bei ihrem Verbandstag in Suhl geht es darum, wie mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann.

Suhl (dpa/th) - - Etwa eine halbe Million Thüringer wohnen bei kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen. Beim Verbandstag der Thüringer Wohnungswirtschaft in Suhl an diesem Mittwoch geht es darum, wie ausreichend bezahlbarer Wohnraum trotz gestiegener Kosten unter anderem für Energie gesichert werden kann. Auch die Investitionen der Unternehmen in die Modernisierung und den Neubau von Wohnungen werden ein Thema sein, ebenso wie die Landesförderung für die Wohnungswirtschaft. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben 180 Wohnungsunternehmen im Freistaat. Bewirtschaftet werden 264.000 Wohnungen.