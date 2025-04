Magdeburg/Halle/Sülzetal - Um die Ostertage herum ist die Nachfrage nach Eiern deutlich größer. Grund zur Besorgnis gibt es aber nach Angaben des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt aber nicht: „Es gibt keine flächendeckende Eierknappheit“, sagte Verbandssprecher Erik Hecht.

Engpässe könne es allenfalls bei bestimmten Sorten oder Verpackungsgrößen geben – das sei jedoch ein saisonales Phänomen. Der Verband warnt vor Vorratskäufen. „Wenn wir alle zu Ostern mit Maß kaufen, dann gibt es genug für alle“, betonte Hecht.

Mehr Liebe fürs Ei

Zum Fest gehören Eier dazu: Die Kundennachfrage nach Eiern sei vor Ostern doppelt bis vierfach so hoch, so die Geschäftsführung des Altenweddinger Geflügelhofs in Sülzetal. Ähnliche Spitzen kenne man auch von Weihnachten oder Pfingsten. An den drei Standorten in der Börde legen rund 90.000 Legehennen täglich Eier – über 90 Prozent der jungen Tiere schaffen das täglich.

Nicht nur zu Ostern sind Eier gefragt: Laut Bundeslandwirtschaftsministerium stieg der Pro-Kopf-Verbrauch 2024 auf 249 Eier – das sind zehn mehr als im Vorjahr. Man habe den bundesweiten Anstieg bemerkt, sagte Hecht - die Eierproduktion sei jedoch noch nicht dermaßen gestiegen.

In Sachsen-Anhalt ist der Trend leicht steigend. 2023 wurden laut Statistischem Landesamt knapp 690 Millionen Eier erzeugt – rund zehn Millionen mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: 2013 waren es gut 460 Millionen. Der Durchschnitt liegt bei 306 Eiern pro Henne im Jahr. Die meisten stammen aus Bodenhaltung.