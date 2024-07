Magdeburg - Es ist der symbolische Schritt in das Erwachsenenleben: Tausende Jugendliche haben in diesem Jahr an den Jugendweihefeiern in Sachsen-Anhalt teilgenommen. In 165 Feierstunden seien insgesamt 6600 neue Erwachsene begrüßt worden, teilte der Landesverband Sachsen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe in Magdeburg mit. Rund die Hälfte aller 14-Jährigen im Land nehme an der Feierstunde und den Angeboten zur Jugendarbeit teil. Für das kommende Jahr hätten sich schon rund 3500 Kinder angemeldet.